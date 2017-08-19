Посол США в Казахстане Джордж Крол оделся в чапан, как Николас Кейдж
19 августа 2017, 21:24
Как оказалось Джордж Крол, как и многие любит казахские чапаны.
На официальной странице дипмиссии США в Казахстане в Facebook появилось фото посла Джорджа Крола в казахском чапане, держащего в руках камчу и шокпар (булаву), передает Zakon.kz
«Посол США в Казахстане Джордж Крол, как и многие любит казахские чапаны. Кто знает, что у него в правой руке?», - подписана фотография.
Многие комменаторы сравнили посла с актером Николасом Кейджем, который будучи в Казахстане получил в подарок чапан, а после стал героем фотожаб.
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