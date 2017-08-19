Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Посол США в Казахстане Джордж Крол оделся в чапан, как Николас Кейдж

19 августа 2017, 21:24

Как оказалось Джордж Крол, как и многие любит казахские чапаны.

На официальной странице дипмиссии США в Казахстане в Facebook появилось фото посла Джорджа Крола в казахском чапане, держащего в руках камчу и шокпар (булаву), передает Zakon.kz


«Посол США в Казахстане Джордж Крол, как и многие любит казахские чапаны. Кто знает, что у него в правой руке?», - подписана фотография.

Многие комменаторы сравнили посла с актером Николасом Кейджем, который будучи в Казахстане получил в подарок чапан, а после стал героем фотожаб.




MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...