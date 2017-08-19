20 человек погибли в Индии при сходе поезда с рельсов

Еще более 30 человек получили ранения.

В Индии в штате Уттар-Прадеш поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли около 20 человек , сообщает , сообщает Газета.ru со ссылкой на телеканал ETV UP.





Еще более 30 человек получили ранения. На место прибыли местные власти.





В то же время, по данным агентства Reuters, пострадали не менее 150 человек.





Причины аварии пока неизвестны.



