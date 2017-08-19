20 человек погибли в Индии при сходе поезда с рельсов
19 августа 2017, 21:35
Еще более 30 человек получили ранения.
В Индии в штате Уттар-Прадеш поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли около 20 человек, сообщает Газета.ru со ссылкой на телеканал ETV UP.
Еще более 30 человек получили ранения. На место прибыли местные власти.
В то же время, по данным агентства Reuters, пострадали не менее 150 человек.
Причины аварии пока неизвестны.
Фото: rian.com.ua
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