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20 человек погибли в Индии при сходе поезда с рельсов

19 августа 2017, 21:35

Еще более 30 человек получили ранения.

В Индии в штате Уттар-Прадеш поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли около 20 человек, сообщает Газета.ru со ссылкой на телеканал ETV UP.

Еще более 30 человек получили ранения. На место прибыли местные власти.

В то же время, по данным агентства Reuters, пострадали не менее 150 человек.

Причины аварии пока неизвестны.

Фото: rian.com.ua

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