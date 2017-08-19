15 модных трендов, которые помогут встретить бархатный сезон во всеоружии
19 августа 2017, 22:15
Скоро осень.
Лето в средних широтах уже на исходе, но это совсем не значит, что тёплые дни закончились окончательно и бесповоротно. Во-первых, впереди ещё золотая осень, а во-вторых, можно отправиться к какому-нибудь тёплому морю, где в это время как раз начинается бархатный сезон. В этом обзоре Novate.ru самая модная одежда, которая поможет встретить осень во всеоружии.
1. Дерзкий красный
Дерзкий, страстный, броский красный цвет провозглашен главным цветом грядущей осени. Достаточно всего одной вещи этого многогранного оттенка, чтобы привычный образ стал эффектным и торжественным. Поэтому всем девушкам, которые стараются не отставать от модных тенденций, стилисты настоятельно рекомендуют обзавестись плащом, брюками, платьем, шарфом, парой туфель или сумочкой красного цвета.
2. Меха
Осень 2017 - идеальное время для того, чтобы наконец-то обзавестись шубой. Все дело в том, что шуба из натурального меха является настоящим must have в этом сезоне. Среди самых популярных моделей - длинные шубы, изделия средней длины, шубы в ретро стиле, а также коротенькие полушубки из крашенного меха.
3. Блестящая обувь
Футуризм - одно из актуальных направлений этого года. Осенью эту тенденция прослеживается в дизайне обуви. Среди самых трендовых моделей высокие сапоги на низком ходу, усыпанные однотонными или цветными блестками. Также стилисты рекомендуют обратить внимание блестящие угги и классические туфли лодочки серебристого или золотого цвета. Такая экстравагантная обувь разбавит даже скучный офисный образ и избавит от осенней хандры.
4. Дикий запад
Любительницы комфорта и активного образа жизни могут ликовать так, как спортивный стиль занимает почетное место среди модных тенденций этой осени. В бархатный сезон стилисты рекомендуют модницам наряжаться в свободные костюмы цвета хаки, обтягивающие платья из полиэстера, дополненные молниями и разрезами, свободные серые брюки на завязках и блестящие футболки. Кроме того, осенью приветствуются смелые сочетания спортивной одежды с высокими сапогами, ботинками на платформе, а также обувью на каблуках.
6. Клетка
Этой осенью на модный Олимп возвращается клетчатая одежда. И это не удивительно, ведь подобный принт очень выразительный, универсальный и в тоже время достаточно консервативный и представительный. Кроме того, данный принт имеет массу вариаций: шотландская клетка, крупная, мелкая, квадратная, ромбовидная, тонкая, широкая и другие, позволяя каждой женщине найти свою идеальную вещь.
7. Бахрома
Одежда с бахромой вернулась в моду еще в прошлом году, однако этой осенью эта тенденция прогремела с новой силой. И это не удивительно, ведь эффектные покачивания бахромы при ходьбе, невольно, заставляют окружающих людей обратить внимание на обладателя необычной одежки.
8. Провокационные надписи
Хватит молчать о наболевшем, решили дизайнеры, и выпустили на подиум моделей в футболках и платьях, украшенных громкими и провокационными надписями. Такая одежда - прекрасный способ выделится из серой массы, подчеркнуть свою индивидуальность и выразить собственное мнение о некоторых проблемах.
9. Вельвет и бархат
Одежда из вельвета и бархата продолжает оставаться актуальной и этой осенью. И это не удивительно, ведь эти материалы выглядят элегантно, дорого и вместе с тем очень уютно. Так что, если у вас до сих пор нет ни одной вещицы из этих модных материалов, то эта осень - лучшее время, чтобы обзавестись таким. Особое внимание стилисты рекомендуют обратить на вещи коричневого, красного и глубокого винного оттенка.
10. Пижамный стиль
Осень - это время дождей, меланхолии и желания надеть пижаму и укрыться от непогоды под теплым одеялом. Наверное, поэтому пижамный стиль остается среди модных тенденций и этой осенью. Уютные комплекты из атласа, хлопка и других приятных на ощупь материалов, подарят ощущение уюта и комфорта, а яркие пуховики, похожие на стеганные одеяла, не дадут замерзнуть в ветреные дни.
11. Солнечное настроение
С приходом осени солнечных деньков становится все меньше, а темных красок все больше. Но в этом сезоне дизайнеры решили продлить лето с помощью одежды всех оттенков желтого цвета. Янтарное пальто, оранжевое платье, горчичные брюки, лимонные туфли или любая другая вещь этого солнечного цвета оживит повседневный образ и поможет справиться с плохим настроением.
12. Квилтинг
Нюдовые оттенки продолжают оставаться на пике популярности, даже невзирая на то, что подобные вещи подходят лишь обладательницам стройных фигур. В этом сезоне особенно актуальна одежда розоватых оттенков, которая поможет создать нежный, романтичный и элегантный образ для осенней прогулки.
14. Мужской стиль
Этой осенью элементы мужского стиля проникли в женский гардероб. Деловым женщинам дизайнеры настоятельно рекомендуют примерить на себя мужской смокинг, нарядный жакет или свободный костюм в стиле 70-х. Кроме того, элементы мужских костюмов нашли свое воплощение в вечерних платьях и пальто.
15. Вторая кожа
Смелым, сильным и независимым женщинам, наверняка придутся модные изделия из кожи, которыми пестрят коллекции знаменитых дизайнеров. Самыми актуальными вещами грядущей осени будут короткие кожаные юбки, брюки свободного кроя и стильные брюки скинни. Единственное плавило - изделия должны быть исключительно черного цвета.
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