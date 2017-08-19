15 модных трендов, которые помогут встретить бархатный сезон во всеоружии

Хватит молчать о наболевшем, решили дизайнеры, и выпустили на подиум моделей в футболках и платьях, украшенных громкими и провокационными надписями. Такая одежда - прекрасный способ выделится из серой массы, подчеркнуть свою индивидуальность и выразить собственное мнение о некоторых проблемах.

9. Вельвет и бархат

Одежда из вельвета и бархата продолжает оставаться актуальной и этой осенью. И это не удивительно, ведь эти материалы выглядят элегантно, дорого и вместе с тем очень уютно. Так что, если у вас до сих пор нет ни одной вещицы из этих модных материалов, то эта осень - лучшее время, чтобы обзавестись таким. Особое внимание стилисты рекомендуют обратить на вещи коричневого, красного и глубокого винного оттенка.





10. Пижамный стиль









Осень - это время дождей, меланхолии и желания надеть пижаму и укрыться от непогоды под теплым одеялом. Наверное, поэтому пижамный стиль остается среди модных тенденций и этой осенью. Уютные комплекты из атласа, хлопка и других приятных на ощупь материалов, подарят ощущение уюта и комфорта, а яркие пуховики, похожие на стеганные одеяла, не дадут замерзнуть в ветреные дни.

11. Солнечное настроение









С приходом осени солнечных деньков становится все меньше, а темных красок все больше. Но в этом сезоне дизайнеры решили продлить лето с помощью одежды всех оттенков желтого цвета. Янтарное пальто, оранжевое платье, горчичные брюки, лимонные туфли или любая другая вещь этого солнечного цвета оживит повседневный образ и поможет справиться с плохим настроением.

12. Квилтинг





Пальто из лоскутков - must have, который должен быть в гардеробе любой модницы этой осенью. Такая одежда весьма своеобразная и подойдет далеко не каждой девушке. Однако те, кто решаться на покупку подобной вещицы точно не останутся без внимания на улицах города.

13. Нюд







Нюдовые оттенки продолжают оставаться на пике популярности, даже невзирая на то, что подобные вещи подходят лишь обладательницам стройных фигур. В этом сезоне особенно актуальна одежда розоватых оттенков, которая поможет создать нежный, романтичный и элегантный образ для осенней прогулки.

14. Мужской стиль







Этой осенью элементы мужского стиля проникли в женский гардероб. Деловым женщинам дизайнеры настоятельно рекомендуют примерить на себя мужской смокинг, нарядный жакет или свободный костюм в стиле 70-х. Кроме того, элементы мужских костюмов нашли свое воплощение в вечерних платьях и пальто.

15. Вторая кожа







