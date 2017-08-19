Сагинтаев ознакомился с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса страны
19 августа 2017, 22:32
Сагинтаеву продемонстрировали образцы продукции, выпускаемые с применением новейших инновационных технологий.
Сегодня в Астане Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил объекты ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» и ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг», где ознакомился с работой отечественного оборонно-промышленного комплекса, передает сайт Премьера.
В ходе посещения крупнейшего предприятия в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» Бакытжану Сагинтаеву продемонстрировали образцы продукции, выпускаемые с применением новейших инновационных технологий.
На объекте «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева ознакомили с производством электронной и электронно–оптической продукции.
Фото: primeminister.kz
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