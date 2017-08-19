В канадском Торонто неизвестный расстрелял двух мужчин

В канадском городе Торонто произошла стрельба. В результате ранения получили два человека , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на CNBC.





По данным СМИ, рано утром в полицию поступили сообщения о стрельбе в холле отеля Hyatt Regency. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них был ранен в живот, другой получил ранение в ногу.





В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.



