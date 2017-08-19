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В канадском Торонто неизвестный расстрелял двух мужчин

19 августа 2017, 22:45

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В канадском городе Торонто произошла стрельба. В результате ранения получили два человека, сообщает Росбалт со ссылкой на CNBC.

По данным СМИ, рано утром в полицию поступили сообщения о стрельбе в холле отеля Hyatt Regency. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них был ранен в живот, другой получил ранение в ногу.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Фото: life.ru

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