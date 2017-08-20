Теракт в Барселоне: преступники планировали атаку на храм Саграда Фамилия

Совершившие теракты в Каталонии террористы изначально планировали совершить свой главный теракт на территории известной достопримечательности Барселоны — храма Святого Семейства , сообщает , сообщает Газета.ru со ссылкой на издание El Espanol.





По данным газеты, террористы планировали совершить три одновременные атаки, используя фургоны со взрывчаткой. Они собирались подорвать их в трех местах, где всегда отмечается большое скопление народа.





Одним из таких мест был выбран храм Святого Семейства — известная своей архитектурой католическая церковь в Барселоне, строящаяся на частные пожертвования с 1882 года.





Она является знаменитым проектом Антонио Гауди. Храм является символом города и христианской религии.





Согласно информации издания, фургоны со взрывчаткой хранились в здании в муниципалитете Альканар на территории Каталонии. По данным газеты, террористы намеревались нанести как можно больший урон своими атаками.





При этом улица Рамбла, где в итоге и произошел теракт с наездом фургона на толпу пешеходов, также входила в этот список. Третий объект террористов не указывается, лишь сообщается, что, по предварительным данным, атаку планировалось совершить в портовой части города.





Вечером 17 августа фургон въехал в толпу людей в центре Барселоны, в ночь на 18 августа полиция провела рейды в Камбрильсе. Всего 14 человек погибли, более 130 пострадали.



