Зачем Ургант надел форму астанинской велокоманды
20 августа 2017, 01:27
"Знает, в чьей форме кататься:)", - написали комментаторы.
Российский шоумен Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram фото в форме команды Astana Pro Team, передает Zakon.kz
Под фото она написал "Казахское кватроченто #вожиданииавтобуса". Чтобы это значило не совсем понятно. Но "quattrocento" переводится как "четыреста".
За два часа пост набрал свыше 100 тысяч "лайков" и сотни комментариев, среди которых отметились и казахстанские пользователи социальной сети.
Напомним, что Иван Ургант посещал базу Astana летом 2016 года, а в декабре поздравил велокоманду с 10-летием.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873927-d9c112bd5884836f16586fd7848f17b7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...