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Зачем Ургант надел форму астанинской велокоманды

20 августа 2017, 01:27

"Знает, в чьей форме кататься:)", - написали комментаторы.

Российский шоумен Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram фото в форме команды Astana Pro Team, передает Zakon.kz

Под фото она написал "Казахское кватроченто #вожиданииавтобуса". Чтобы это значило не совсем понятно. Но "quattrocento" переводится как "четыреста".

За два часа пост набрал свыше 100 тысяч "лайков" и сотни комментариев, среди которых отметились и казахстанские пользователи социальной сети.



Напомним, что Иван Ургант посещал базу Astana летом 2016 года, а в декабре поздравил велокоманду с 10-летием.

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