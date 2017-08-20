В Чили неизвестные подожгли 18 фур

Доказательства свидетельствуют о связи этого происшествия с группировкой "Вейчан Аука Мапу" (Weichan Auka Mapu), образованной индейцами мапуче.

Восемнадцать фур горят на парковке в южном чилийском городе Темуко , передает агентство , передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.





По данным властей, инцидент является умышленным, а собранные доказательства свидетельствуют о связи этого происшествия с группировкой "Вейчан Аука Мапу" (Weichan Auka Mapu), образованной индейцами мапуче.





Ранее группировка взяла на себя ответственность за другие поджоги на юге Чили.



