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В Чили неизвестные подожгли 18 фур

20 августа 2017, 01:31

Доказательства свидетельствуют о связи этого происшествия с группировкой "Вейчан Аука Мапу" (Weichan Auka Mapu), образованной индейцами мапуче.

Восемнадцать фур горят на парковке в южном чилийском городе Темуко, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

По данным властей, инцидент является умышленным, а собранные доказательства свидетельствуют о связи этого происшествия с группировкой "Вейчан Аука Мапу" (Weichan Auka Mapu), образованной индейцами мапуче.

Ранее группировка взяла на себя ответственность за другие поджоги на юге Чили.

Фото: ria.ru

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