Украинцы записали необычную кавер-версию главного хита этого лета «Despacito»

Многие музыканты предпочитают работать только с инструментальными версиями этого хита

Cингл «Despacito» вот уже много дней удерживает лидирующие позиции во всех мировых чартах. Стоит ли говорить, что уже существует множество его неординарных кавер-версий от профессионалов и любителей из всех уголков земного шара? Это уже даже стало своеобразным соревнованием: кто же сможет лучше перепеть или обыграть по-своему эту прекрасную композицию. Украинская группа «B&B Project» не стала исключением, пишет пишет Marketium.ru





В арсенале группы уже есть кавер-версии известнейших мировых хитов во всех популярных жанрах: музыканты играют рок, джаз, классику, электронную и современную украинскую музыку. Главные отличительные черты их композиций – необычные звуковые эффекты и смелые эксперименты.





Работая с «Despacito», ребята решили добавить немного украинских народных мотивов с помощью бандуры и баяна – получилось необычно.









«B&B Project» определенно удалось придать этой песне особенное звучание. Она стала более сложной, насыщенной и трогательной.







