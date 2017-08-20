Украинцы записали необычную кавер-версию главного хита этого лета «Despacito»
20 августа 2017, 01:50
Многие музыканты предпочитают работать только с инструментальными версиями этого хита
Cингл «Despacito» вот уже много дней удерживает лидирующие позиции во всех мировых чартах. Стоит ли говорить, что уже существует множество его неординарных кавер-версий от профессионалов и любителей из всех уголков земного шара? Это уже даже стало своеобразным соревнованием: кто же сможет лучше перепеть или обыграть по-своему эту прекрасную композицию. Украинская группа «B&B Project» не стала исключением, пишет Marketium.ru
В арсенале группы уже есть кавер-версии известнейших мировых хитов во всех популярных жанрах: музыканты играют рок, джаз, классику, электронную и современную украинскую музыку. Главные отличительные черты их композиций – необычные звуковые эффекты и смелые эксперименты.
Работая с «Despacito», ребята решили добавить немного украинских народных мотивов с помощью бандуры и баяна – получилось необычно.
«B&B Project» определенно удалось придать этой песне особенное звучание. Она стала более сложной, насыщенной и трогательной.
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