В Шымкенте автобус, ехавший на красный свет, задавил пешехода
20 августа 2017, 02:00
О произошедшем рассказали свидетели.
В Шымкенте автобус, ехавший на красный свет, задавил пешехода. ДТП произошло 19 августа, сообщает otyrar.kz.
Свидетель рассказал о произошедшем. «В микрорайоне Север на перекрёстке, автобус ехал позади меня. Мы не спеша затормозили, так как уже загорелся красный сигнал светофора.
Спустя мгновение, когда уже горел красный, автобус не останавливаясь, поддав газу, решил пролететь перекрёсток. А там уже пошли пешеходы и вот одному из них не повезло. Очень сильно автобус его припечатал. Мы стояли и наблюдали за этой страшной картиной...»
Фото: otyrar.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873930-7a59cc18d759c269b115e8344a9e0b70
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...