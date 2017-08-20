В Шымкенте автобус, ехавший на красный свет, задавил пешехода. ДТП произошло 19 августа , сообщает , сообщает otyrar.kz





Свидетель рассказал о произошедшем. «В микрорайоне Север на перекрёстке, автобус ехал позади меня. Мы не спеша затормозили, так как уже загорелся красный сигнал светофора.





Спустя мгновение, когда уже горел красный, автобус не останавливаясь, поддав газу, решил пролететь перекрёсток. А там уже пошли пешеходы и вот одному из них не повезло. Очень сильно автобус его припечатал. Мы стояли и наблюдали за этой страшной картиной...»



