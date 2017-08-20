Машина консульства РФ сбила ребенка в Уральске
Нужно отметить, что в машине консульства, кроме водителя, находился маленький ребенок.
12-летнего мальчика сбили 19 августа около 8 часов вечера на пешеходном переходе по ул. Даумова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам очевидца по имени Павел, мальчик переходил дорогу по "зебре", а в это время автомобиль на скорости ехал по дороге.
- Получается, что ребенок попытался отпрыгнуть назад и спиной ударился об автомобиль, - рассказал Павел.
Мальчик пожаловался на боль в спине. Прохожие вызвали скорую помощь. Фельдшер, осмотрев ребенка, сообщил, что серьезных травм у него нет.
- Состояние у него нормальное, мальчик, по предварительным данным, находится в шоковом состоянии, поэтому мы его увозим в больницу, а врач после осмотра уже решит, будет ли он госпитализирован, - сообщил фельдшер.
Нужно отметить, что в машине консульства, кроме водителя, находился маленький ребенок.
Спустя некоторое время на место ДТП прибыл генеральный консул России в Уральске Саид Забитов, однако от комментариев он отказался.
В полиции подтвердили, что на пешеходном переходе был сбит мальчик 12 лет. По предварительной информации, серьезных травм у ребенка нет. Другие подробности выясняются.
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