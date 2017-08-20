Машина консульства РФ сбила ребенка в Уральске

Нужно отметить, что в машине консульства, кроме водителя, находился маленький ребенок.

12-летнего мальчика сбили 19 августа около 8 часов вечера на пешеходном переходе по ул. Даумова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По словам очевидца по имени Павел, мальчик переходил дорогу по "зебре", а в это время автомобиль на скорости ехал по дороге.

- Получается, что ребенок попытался отпрыгнуть назад и спиной ударился об автомобиль, - рассказал Павел.

Мальчик пожаловался на боль в спине. Прохожие вызвали скорую помощь. Фельдшер, осмотрев ребенка, сообщил, что серьезных травм у него нет.

- Состояние у него нормальное, мальчик, по предварительным данным, находится в шоковом состоянии, поэтому мы его увозим в больницу, а врач после осмотра уже решит, будет ли он госпитализирован, - сообщил фельдшер.

Нужно отметить, что в машине консульства, кроме водителя, находился маленький ребенок.

Спустя некоторое время на место ДТП прибыл генеральный консул России в Уральске Саид Забитов, однако от комментариев он отказался.

В полиции подтвердили, что на пешеходном переходе был сбит мальчик 12 лет. По предварительной информации, серьезных травм у ребенка нет. Другие подробности выясняются.



