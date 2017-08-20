Популярный британский телеведущий Пол О'Гради женился на своём друге-балеруне
37-летний танцор балета Андре Портасио избрал в спутники жизни 62-летнюю звезду британского ТВ, с которым встречается более 10 лет.
Пол О'Гради, 62-летний британский телеведущий и лицо шоу Blind Date, женился на своём возлюбленном, 37-летнем артисте балета Андре Портасио, сообщает The Sun.
Издание отмечает, что О'Гради и Портасио являются парой с длительными отношениями — они встречаются с 2006 года.
Гостями секретной свадебной церемонии, которая состоялась в шикарном лондонском отеле Goring, стали актёр Иэн Маккеллен и политик Майкл Кэшман.
Всего на торжестве присутствовало 50 гостей. Как рассказал изданию близкий друг новоиспечённой семьи, после церемонии был праздничный обед.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.