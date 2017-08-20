В Петербурге автомобиль въехал в толпу людей
Погиб один человек, пострадали трое.
Женщина погибла, три человека пострадали в Петербурге после того, как в них врезался водитель иномарки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Петербурга.
"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель задержан", — говорится в сообщении.
Напомним, 19 августа автомобиль въехал в толпу людей в Сиднее. Кроме того, в Барселоне произошел теракт, в ходе которого в толпу людей въехал микроавтобус.
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