Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Петербурге автомобиль въехал в толпу людей

20 августа 2017, 09:36

Погиб один человек, пострадали трое.

Женщина погибла, три человека пострадали в Петербурге после того, как в них врезался водитель иномарки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Петербурга.

"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель задержан", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 августа автомобиль въехал в толпу людей в Сиднее. Кроме того, в Барселоне произошел теракт, в ходе которого в толпу людей въехал микроавтобус.

Фото © Fotolia / rosasto


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...