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Собянину не понравилась идея переноса столицы России

20 августа 2017, 09:56

Собянин назвал эту идею "затратной ссылкой".

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» идею перенести столицу за Урал, которую высказал глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — написал он.

Ранее РИА Новости сообщало, что Крупнов составил и направил на рассмотрение президенту России Владимиру Путину «Доктрину размосквичивания» страны. Демограф считает, что из-за продолжающейся внутренней миграции Россия может потерять свои геополитические преимущества, а Россия стала гиперцентрализирована.

Он указывает, что столичный регион вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения. Развитие страны происходит в 15—25 мегаполисах, где проживает уже более половины всех граждан. При этом приоритет в развитии, по мнению Крупнова, стоит отдать Дальнему Востоку и Сибири.

Источник: Мослента.ру, фото - РИА Новости


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