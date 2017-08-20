Казахстанец Ахмедов стал чемпионом мира среди молодежи WBC

Али Ахмедов отправил соперника в тяжелый нокаут и получил титул.

В городе Остин США завершился поединок Ахмедова Али (7-0-0, 5КО) с непобежденным проспектом из США Кёртис Хилл (10-0-0, 5КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу казахстанца ВКонтакте.

В четвёртом раунде из десяти запланированных казахстанец Али Ахмедов отправил соперника в тяжелый нокаут, завоевав титул чемпион мира среди молодёжи WBC