Казахстанец Ахмедов стал чемпионом мира среди молодежи WBC

20 августа 2017, 11:10

Али Ахмедов отправил соперника в тяжелый нокаут и получил титул.

В городе Остин США завершился поединок Ахмедова Али (7-0-0, 5КО) с непобежденным проспектом из США Кёртис Хилл (10-0-0, 5КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу казахстанца ВКонтакте.

В четвёртом раунде из десяти запланированных казахстанец Али Ахмедов отправил соперника в тяжелый нокаут, завоевав титул чемпион мира среди молодёжи WBC


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код