Пьющая алматинка на несколько дней оставила сына без еды

Ребенок питался хлебом и водой, а мать - коньяком и водкой.

Алматинские полицейские во время очередного рейда обнаружили мальчика, который несколько дней находился в доме с пьяной матерью, передает patrul.kz.

Инспекторы отдела ювенальной полиции МПС ДВД Алматы проводят ОПМ «Каникулы». Стражи порядка посещают малообеспеченные и неблагополучные семьи и проверяют условия жизни детей. В одном из дворов дома, в котором проживает такая семья, полицейских встретил мальчик, который рассказал, что его мама пьет уже несколько дней.

Сотрудники ювенальной полиции Жетысуского района знакомы с этой семьей. Они уже неоднократно бывали в этом доме. И каждый раз мать обещала, что «завяжет» с разгульной жизнью. Действительно, на какое-то время пьянки прекращались, женщина устраивалась на работу, и семья жила нормальной жизнью. Но малейший повод и горе-мамаша вновь начинала пить. Со слов соседей, женщина частенько уходит в запой.

Видимо, периодические запои матери изрядно надоели ее 20-летней дочери, и она, собрав все свои вещи, ушла из отчего дома. Но с любящей выпить женщиной остался 8-летний сын, который лишен всяческой заботы и внимания со стороны самого близкого и дорого человека – мамы.

Полицейским мальчик рассказал, что каждый день он кушает хлеб с водой, а сегодня за весь день выпил чашку чая и съел одно яблоко.

Стражи порядка выяснили, что несколько дней назад женщина вернулась с похорон матери и теперь заливала горе коньяком и водкой на глазах у ребенка.

Сотрудники ювенальной полиции долго пытались поговорить с нерадивой матерью.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Он находится в алматинском приюте временного содержания для несовершеннолетних детей. Сотрудники ювенальной полиции держат под контролем эту ситуацию и надеются, что сердце матери проснется.

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» нами, ювенальной полицией Жетысуского района, выявлена неблагополучная семья, которая имеет на иждивении несовершеннолетнего сына. Собранный материал на данную гражданку будет направлен в комиссию по защите прав ребенка», - пояснила старший участковый инспектор ОЮП МПС УВД Жетысуского района Айнур Асылова.