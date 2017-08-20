Болт завершил карьеру походом в бар, где оставил семь тысяч фунтов

Из этой суммы 500 фунтов были потрачены на чаевые, а в списке заказов спортсмена значились водка, коньяк и шампанское Dom Pérignon.

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отметил завершение своей спортивной карьеры походом в один из баров в Лондоне.

Как сообщает Лайф со ссылкой на The Mirror, на ночь в заведении спортсмен потратил 7030 фунтов, из которых 500 были оставлены на чай.

Болт и его приятели выпили пять бутылок шампанского Dom Pérignon. Отмечается, что стоимость двух из них — 940 фунтов каждая.

Спортсмен также заказал бутылку водки за 570 фунтов, три бутылки коньяка по 500 фунтов и немного безалкогольного — "Ред булл" и колу.

Напомним, ямайский спортсмен объявил о завершении карьеры после чемпионата мира по лёгкой атлетике, который с 4 по 13 августа проходил в столице Великобритании. На стометровке Болт взял бронзу и из-за мышечного повреждения не смог финишировать в эстафете 4х100 метров.