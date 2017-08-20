В Канаде три брата поженились в один день
Проведение совместного торжества стало для мужчин поводом повидать родителей, которые недавно отметили 65 лет совместной жизни.
В Канаде три родных брата поженились в один день, сообщает телеканал CTV News.
В прошлом году Стивен, Дэвид и Роберт Дерош обручились со своими девушками примерно в одно время, после чего пошутили о том, что свадебная церемония должна быть общей. Спустя несколько месяцев влюблённые поняли: в этом есть нечто особенное.
Торжество прошло в родном городе братьев — Саммерсайде, в провинции Принца Эдуарда.
'I do,' 'I do,' 'I do': P.E.I. brothers hitched at joint wedding https://t.co/fVsrd5hFS4pic.twitter.com/YVHWAP6OXg— CTV News (@CTVNews) 20 августа 2017 г.
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