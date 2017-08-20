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Бизнесмен купил билет за £1200 и летел в описанном кресле

20 августа 2017, 10:31

Бортпроводница принесла из туалета салфетки и предложила бизнесмену вытереть мочу самостоятельно.

Британский предприниматель Эндрю Уилкинсон приобрёл билет на рейс авиакомпании British Airways в ЮАР, заплатив за него более 1200 фунтов. Однако долгий перелёт 39-летнему мужчине пришлось совершать в кресле, в которое помочился другой пассажир, сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что в процессе посадки Уилкинсон обнаружил, что его кресло было влажным. Он обратился к стюардессе, и та была вынуждена подтвердить, что на кресло совсем недавно кто-то "сделал пи-пи".

Бортпроводница принесла из туалета салфетки и предложила бизнесмену вытереть мочу самостоятельно. В итоге в течение всего полёта мужчине пришлось сидеть в кресле, застеленном пластиковым пакетом, на который сверху был наброшен плед.

В качестве компенсации за такие неудобства British Airways предложила Уилкинсону пять тысяч миль, ваучер на 435 фунтов или, на выбор, бесплатный апгрейд на следующий рейс в Кейптаун.

Однако рассерженный бизнесмен заявил, что его не заботит компенсация — он требует человеческих извинений.


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