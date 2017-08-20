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Российский блогер попытался пережить 40-градусную жару в закрытой машине

20 августа 2017, 12:55

Не выдержав 60-градусной жары, через час он выбрался из машины.

Российский блогер под псевдонимом Габар попытался задохнуться в закрытой машине ради социального эксперимента. Ролик был опубликован на его YouTube-канале, передает Лента.ru.

На видео закутанный в шубу Габар садится в нагретый до 40 градусов салон машины и пытается понять, как чувствуют себя оставленные в закрытом автомобиле дети и домашние животные.

«Я понимаю, что хватит шести минут, чтобы нанести непоправимый вред здоровью ребенка. Я думаю, что ребенка до восьми лет пришлось бы откачивать», — подчеркивает изрядно вспотевший блогер.

Не выдержав 60-градусной жары, через час Габар выбрался из машины. «У меня кружится голова по аду вообще», — отмечает молодой человек и призывает всех внимательно относиться к детям и животным.

В середине февраля блогер попытался похоронить себя заживо. По словам блогера, таким образом он решил испытать свои физические и психологические возможности в замкнутом пространстве.


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