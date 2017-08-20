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В Хабаровске убили чемпиона мира по пауэрлифтингу

20 августа 2017, 13:11

Андрей Драчев получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

Минувшей ночью в одном из кафе Хабаровска неизвестные напали на чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, пишут «Известия».

Один из отдыхающих подошел к Драчеву и начал провоцировать конфликт. Спортсмен предложил оппоненту успокоиться и решить конфликт мирным путем. Однако это не остановило преступника, и он подозвал своих друзей, которые набросились на Драчева.

В ходе драки последний получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.


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