В Хабаровске убили чемпиона мира по пауэрлифтингу

Андрей Драчев получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

Минувшей ночью в одном из кафе Хабаровска неизвестные напали на чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, пишут «Известия».

Один из отдыхающих подошел к Драчеву и начал провоцировать конфликт. Спортсмен предложил оппоненту успокоиться и решить конфликт мирным путем. Однако это не остановило преступника, и он подозвал своих друзей, которые набросились на Драчева.

В ходе драки последний получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.