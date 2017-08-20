20 лет спустя на ВСК «Медеу» снова аншлаг

В Алматы прошел первый день международного музыкального фестиваля «Star of Asia». Открытие фестиваля вызвало большой ажиотаж и состояло из широкомасштабных хореографических оригинальных постановок «ИНТРО Star of Asia Almaty», в которой артисты, в торжественном музыкальном шествии каждый представил свой жанр и направление, олицетворяя звездный караван самых ярких представителей различных отраслей мегаполиса: здравоохранение, предпринимательство, социальную сферу и др. В День открытия фестиваля все прозвучавшие композиции были об Алматы: «Дос Мұқасан» исполнили композицию «Алматы түні», Али Окапов - «Алматы - любимый город», Ерболат Кудайберген – «Алматинское лето», Зарина Алтынбаева и Толеген Рахимбаев – «Гүл Алматы», Ардак Балажанова и Дастан Оразбеков исполнили «Алматы өлке», Кайрат Нуртас -«Алматының түндері-ай» и др.

В концертных номерах использовались пиротехнические и лазерные установки, светодиодные конструкции и экраны, ЛЭД-факелы с подсветкой и подвижная сцена. На сцене артистов сопровождали спортсмены на велосипедах, артисты в светодиодных костюмах, ретромобили, спортивные мотоциклы, автомобили, воздушные гимнасты и каскадеры, цирковые артисты на ходулях, черлидеры, скейтбордисты и брейк-дансеры, артисты балета, симфонический оркестр и др.





«Каждая постановка несет в себе особый смысл. К примеру одной из самых трогательных частей мероприятия является песня в исполнении победителей конкурса «Бала даусы-2016» и прозвучала она как дань памяти выдающемуся певцу и музыканту Батырхану Шукенову, который стал как бы участником концерта, его интервью об Алматы транслируется с экрана. Постановка сопровождается выпусканием со сцены голубей и шаров в виде сердца», - подчеркнули организаторы.





Исходя из идеи - названия фестиваля «Star of Asia» строилась и сцена, что представляет собой летящий метеорит вошедший внутрь сцены, где образуется большая арка.





Впервые на «Медеу» возведена сцена радиальной формы. Технический нюанс заключается в том, что сцены радиальной формы очень сложны и в Казахстане не устанавливаются. Авторский проект осуществляется совместно с партнёрами из Германии, России и Украины. Вертикальные экраны на порталах транслировали эмоции зрителей и звёзд, выступающих на сцене.





Также на сцене предусмотрены специальные эффекты: поворотные механизмы и сценические лифты. Сцена данного формата, куда встроен двусторонний поворотный механизм со светодиодными экранами, на котором располагались и музыканты и артисты не отступил от мировых, европейских и азиатских стандартов. При этом конструкцию сцены дополняли горы.





«Ожидается, что «Star of Asia» будет иметь большой мультипликативный эффект. Учитывая количественный и качественный состав звезд, которые приедут в Алматы, фестиваль обещает стать новым культурным событием континентального значения, как «Сан Ремо», «Славянский базар» или «Новая волна». Фестиваль будет проходить на ежегодной основе» - отмечают организаторы.





Музыкальное шоу в прямом эфире транслировалось на 118 стран земного шара, а это вся Европа, Азия и Америка. Таким образом, мероприятие увидели зрители: в США, Канаде, Франции, Германии, Корее, Японии, России, Китае и др. Помимо этого, «Star of Asia» освещает телеканал «Euronews», съемочная группа которого специально прилетела в Алматы.





«Музыкальный фестиваль заинтересовал многих, к примеру вместе с артистами приехало большое количество очень популярных зарубежных блогеров и журналистов. Они будут писать об Алматы, о фестивале. Нам кажется это даст дополнительный толчок к тому, что бы все большее количество людей во всех уголках мира узнали побольше о нашем городе и посетили его. Таким образом у нас повысится количество туристов, что естественно положительно отразится на экономике города», - добавили организаторы мероприятия.





По сообщениям организаторов во второй – заключительный день ожидается в 2 раза больше гостей и зрителей. Также известно, что именно 20 августа на «Медеу» состоится парад звезд на красной ковровой дорожке, а на сцене выступят популярные зарубежные артисты: группа «U-KISS», певица из Индии Sanah Moidutty, турецкая звезда Murat Boz.





Музыкальный фестиваль подобного формата проходит в Алматы впервые, став символичным продолжением традиций музыкального конкурса «Азия Дауысы». Мероприятие проходит в рамках Программы Президента РК «Рухани жанғыру» и открывает комплекс мероприятий, посвященных Дню города Алматы.



