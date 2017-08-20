Ограбление магазина в центре Актау попало на видео

По информации пресс-службы ДВД, задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, который был ранее судим за аналогичное преступление.

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов в 7 микрорайоне около 8 дома. На момент ограбления в магазине находился только продавец, сообщает «Лада».

Неизвестный мужчина, по словам сотрудников минимаркета, примерно в 11:30 19 августа зашел в магазин купить штучные сигареты. Узнав, что поштучно их не продают – удалился.

- Через 10 минут он вернулся вновь и стоял у магазина. Я подумала, что он купил штучные сигареты в другом месте и курит их около нашей урны. Но дыма от сигарет не было, и меня это насторожило. Интуиция меня не подвела. Он зашел в магазин, достал обрез, направил на меня и заставил вытащить все деньги из кассы. Если честно, я очень испугалась. Я даже на лицо его не смотрела, потому что он был в черных очках, медицинской маске и кепке. Смотрела только на ружье и думала, заряжено оно или нет, - рассказала продавец.

Женщина отдала злоумышленнику примерно 8 тысяч тенге из кассы. Грабитель потребовал цветной пакет, куда и сложил похищенное. Уходя, он попросил не сообщать об этом в полицию.

Спустя две минуты после ограбления, по словам продавца, она вызвала страж порядка. После дачи свидетельских показаний продавец узнала от полиции, что ружье было заряжено.

Напомним, 19 августа полиция задержала вооруженного мужчину у 15 дома в 11 микрорайоне. Как рассказали очевидцы, они видели, как этот мужчина с обрезом бежал от школы №10 в сторону 15 дома.

По информации пресс-службы ДВД, задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, который был ранее судим за аналогичное преступление.

Установлено, что 19 августа мужчина совершил два разбойных нападения в 11 и в 26 микрорайоне.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой).