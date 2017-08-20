Казахстанский тяжелоатлет Чонтей выиграл «бронзу» Универсиады-2017

Казахстанец Арли Чонтей выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 56 килограммов на Летней Универсиаде в Тайбэе, сообщает Sports.kz.

Его лучший результат — 258 килограммов (115+143). Серебряным призером стал доминиканец Луис Альберто Гарсия — 263 (119+144), а «золото» с рекордом Универсиады выиграл северокорейский штангист Чол Юн Ом — 294 (129+165).

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Чонтей остался без медали, заняв четвертое место в своей весовой категории. Отметим, что нынешний рекордсмен из Северной Кореи тогда завоевал «серебро».

Летняя Универсиада-2017. Тайбэй (Китай). Тяжелая атлетика.

Мужчины. До 56 кг.

1. Чол Юн Ом (Северная Корея) — 294 кг (129+165)

2. Луис Альберто Гарсия (Доминиканская Республика) — 263 кг (119+144)

3. Арли Чонтей (Казахстан) — 258 кг (115+143).