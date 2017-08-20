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В МОН РК ответили на критику нового учебника русского языка для 5 классов

20 августа 2017, 16:01

Вышедший недавно учебник, по словам разработчиков, является альтернативным, а не основным.

На официальной странице МОН РК в Facebook дали разъяснения в ответ на появившуюся в сети полемику вокруг обновлённого учебника по русскому языку для пятых классов, передает Zakon.kz

Как отметили разработчики, вышедший недавно учебник является альтернативным, а не основным. Его пока еще не завезли в школы, но это полноценное качественное учебное пособие.

Авторов интернет-публикации почему-то возмутил раздел «Сетевой этикет» с такими фразами, как «пиарить подкаст» или «лайкать в соцсетях».

Гульмира Кожамкулова, один из разработчиков пособия, считает: знание разговорной лексики и умение отличать её от официальной – навыки, необходимые современному человеку.

Автор учебника заверяет: обновлённое содержание будет способствовать развитию грамотности и критического мышления у учеников. Такие слова, как «эмотикон», «подкаст» или «пиарить» уже давно применяются не только при общении, но и в средствах массовой информации. Польза подобных заданий очевидна: школьники учатся отличать язык официального общения от разговорной или общеупотребительной лексики. В учебнике подробно объясняется, какие выражения нельзя использовать в официальной речи, и почему. Таким образом, пособие помогает школьникам формировать грамотную устную и письменную речь, учит распознавать лексические единицы разных уровней и стилей.



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