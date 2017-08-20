«Коммунальный» фонтан воды бьёт из-под земли в Костанае
20 августа 2017, 16:09
Корреспондент alau.kz сообщает, что вода холодная.
Порыв произошёл на перекрёстке улиц Каирбекова-Лермонтова. Об этом сообщает корреспондент alau.kz
Вокруг места порыва собрались прохожие. Корреспондент alau.kz сообщает, что вода холодная.
Напомним, подобное случалось в центре Костаная. Это случилось в мае во время опрессовки.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873964-0a459285249e2556438ca3f13256028d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...