Десять жителей Бангладеш казнят за покушение на премьера
20 августа 2017, 16:15
Еще девять осужденных получили различные тюремные сроки.
Специальный трибунал Бангладеш приговорил к смертной казни десять человек за покушение на Премьер-министра страны Шейх Хасину в 2000 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
По данным агентства, еще девять осужденных получили различные тюремные сроки. Сообщается, что в 2000 году злоумышленники установили 75-килограмовую бомбу, планируя покушение на премьер-министра во время ее речи на одном из митингов, однако взрывное устройство было обнаружено полицией до ее выступления.
Шейх Хасина Вазед занимала пост премьер-министра Бангладеш в период с 1996 по 2001 год. В 2009 году она была переизбрана на эту должность и занимает пост премьера по настоящее время.
Фото: telegraf.com.ua
На фото Премьер-министр страны
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