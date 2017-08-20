В МОН РК подтвердили: линейки во всех школах страны пройдут 2 сентября
20 августа 2017, 16:29
Курбан-айт в этом году пришелся на 1 сентября, вследствие чего даже начало учебного года было перенесено на 2 число.
Торжества, посвященные Дню знаний пройдут во всех школах Казахстана 2 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Facebook Министерства образования РК.
«В связи с праздниками, которые будут отмечаться 30 августа и 1 сентября, торжества, посвященные Дню знаний, пройдут 2 сентября во всех школах», - говорится в сообщении.
Напомним, что в этом году в Казахстане почти друг за другом следуют праздники День Конституции (30 августа) и Курбан-айт (1 сентября). Оба праздника являются выходными. августа - рабочий день.
Фото: pp.userapi.com
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