Более 400 человек стали жертвами наводнений в Индии

Число погибших в результате наводнения в восточном индийском штате Бихар за минувшие сутки увеличилось со 153 до 202 человек, в зоне затопления оказались более 12 млн человек

Как сообщило в воскресенье Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, муссонные ливни в штатах Бихар, Ассам, Западная Бенгалия и Уттар-Прадеш за неделю привели к гибели 412 человек.

В Бихаре развернуты 28 подразделений сил реагирования на чрезвычайные ситуации, создано 1765 полевых кухонь, которые обслуживают около 350 тыс. человек в районах, пострадавших от наводнения. Организован сброс с воздуха продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей деревень, отрезанных водой.





Муссонные ливни, вызвавшие резкий подъем воды, обрушились на восток и северо-восток Индии в начале августа. Особенно пострадали штаты Бихар и Ассам. В последнем погибли 144 человека, затоплено свыше 3 тыс. деревень.



