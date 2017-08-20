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Дружба крепкая не сломается: в зоопарке Алматы подружились сурикат и черепаха

20 августа 2017, 16:44

Черепаха с удовольствием катает своего приятеля на спине или точнее на панцире.

На официальной странице Алматинского зоопарка в Instagram появилось забавное фото суриката и шпороносной черепахи. Как оказалось они делят кров и хорошо ладят мед собой, передает Zakon.kz

"В летнем вольере дружно проживают сурикаты с пантеровыми, среднеазиатскими и шпороносными черепахами", - говорится в подписи к фото.

"Ой, какая прелесть, милота зашкаливает????????", - пишут в комментариях пользователи соцсети.



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