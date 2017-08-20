Дружба крепкая не сломается: в зоопарке Алматы подружились сурикат и черепаха
20 августа 2017, 16:44
Черепаха с удовольствием катает своего приятеля на спине или точнее на панцире.
На официальной странице Алматинского зоопарка в Instagram появилось забавное фото суриката и шпороносной черепахи. Как оказалось они делят кров и хорошо ладят мед собой, передает Zakon.kz
"В летнем вольере дружно проживают сурикаты с пантеровыми, среднеазиатскими и шпороносными черепахами", - говорится в подписи к фото.
"Ой, какая прелесть, милота зашкаливает????????", - пишут в комментариях пользователи соцсети.
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