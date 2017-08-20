Новый тренд - полотенце-бюстгальтер Та-Та

В мире моды время от времени появляются тренды, возникающие ниоткуда и выглядящие совершенно бессмысленно, но при этом привлекающие особое внимание и невероятно популярные. Буквально на днях появился новый аксессуар, который привлёк внимание модниц с роскошной грудью. Глядя на него, сразу и не поймёшь что это – то ли бюстгальтер, то ли просто полотенце. Так сразу и не поймёшь, но удобно невероятно!

Об этом пишет Novate.ru