Новый тренд - полотенце-бюстгальтер Та-Та
20 августа 2017, 16:51
Как оказалось, аксессуар удобен кормящим мамам и дамам с роскошным бюстом.
В мире моды время от времени появляются тренды, возникающие ниоткуда и выглядящие совершенно бессмысленно, но при этом привлекающие особое внимание и невероятно популярные. Буквально на днях появился новый аксессуар, который привлёк внимание модниц с роскошной грудью. Глядя на него, сразу и не поймёшь что это – то ли бюстгальтер, то ли просто полотенце. Так сразу и не поймёшь, но удобно невероятно! Об этом пишет Novate.ru
Женщины с роскошной грудью могут торжествовать — у них появился новый незаменимый аксессуар - полотенце Та-Та. С этим изобретением Эрин Робертсон проблема раздражения кожи под грудью, которое возникает в жаркие дни, похоже, решена. А ещё это то ли полотенце, то ли бюстгальтер надёжно поддерживает бюст.
Внешне полотенце Та-Та похоже на шарф, заканчивающееся двумя чашками, которые приподнимают грудь и удерживают ее в таком положении, одновременно сохраняя область под бюстом сухой.
Робертсон утверждает, что ее полотенце станет незаменимым аксессуаром в спа-салоне, тренажерном зале или просто дома. Кроме того, оно отлично подходит для беременных женщин или кормящих матерей, поскольку ультрамягкие вкладыши в чашках сделаны специально для чувствительных сосков и могут поглощать грудное молоко, которое может просачиваться у кормящей матери.
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