Слухи об отречении королевы Елизаветы II не подтвердились

Королева Великобритании Елизавета II не планирует отрекаться от престола и передавать власть своему 69-летнему сыну — принцу Чарльзу. Об этом сообщили изданию The Sunday Times источники в окружении монарха, передает Об этом сообщили изданию The Sunday Times источники в окружении монарха, передает Росбалт





Таким образом, газета опровергает опубликованную ранее в другом СМИ информацию о том, что королева уйдет на покой через четыре года. Отмечается, что Елизавета II верна своему долгу перед страной, и будет исполнять его, пока позволяет здоровье.





По этой причине разговоры о регентстве не имеют никакой почвы. Эту информацию подтвердили и три источника в Букингемском дворце и резиденции членов королевской семьи Кларенс-хаус.





Источники также напомнили, что еще в речи, приуроченной к своему 21-летию, тогда еще наследная принцесса Елизавета публично поклялась: «Вся моя жизнь, окажется она долгой или короткой, будет посвящена служению народу».





13 августа британская газета The Mirror сообщила, что в стране началась подготовка документов для передачи трона от правящей больше полувека королевы Елизаветы II ее 69-летнему сыну принцу Чарльзу. По данным источников издания в монаршей семье, Елизавета выразила готовность отречься от престола, но не раньше, чем через четыре года, — когда ей исполнится 95 лет. До той поры она ощущает в себе уверенность и силы править самостоятельно.





Елизавета II взошла на престол в 1953 году. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом Европы. Принцу Чарльзу — сыну королевы от принца Филиппа — в этом году исполняется 69 лет, и участия в управлении страной он пока не принимал.



