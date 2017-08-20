В Голландии открывают самый большой подземный гараж для велосипедов

Велосипеды – вот ответ забитым дорогам и нехватке парковочных мест. Вот только что делать, если на велосипеды пересядут все автомобилисты? Где держать такое количество двухколёсных транспортных средств? Ответ на этот вопрос смогли дать архитекторы из Голландии, которые придумали кое-что действительно особенное.

Проблема с парковочными местами стоит также остро, как проблема перегруженности дорог автомобилями. И пока по всему миру пытаются пропагандировать велосипедный транспорт, дабы сократить эту самую нагрузку на дороги, в Голландии решили пойти еще дальше, открыв масштабный подземный паркинг для велосипедов.

Комплекс для велосипедов появился в Утрехте, одном из крупнейших центральных городов Нидерландов. По словам городских властей, аналогов у комплекса в мире нет. На сегодняшний день строительные работы еще не завершены. Полностью открыть велопаркинг планируется в 2018 году. Окрестили комплекс названием Stationsplein. Согласно проекту, он будет способен вместить до 12 500 тысяч велосипедов!













Открытие такого паркинга связано с тем, что в городах Европы действительно растет популярность велосипеда, как повседневного основного транспорта гражданина. Популярность велосипед, к слову, приобретает не только благодаря возможности игнорировать заторы на дороге, но и благодаря низкой стоимости, доступности и простоты эксплуатации. Велосипед также не надо заправлять.







Возвращаясь к паркингу Stationsplein, стоит сказать, что состоять он будет из трех уровней. Строят его прямо под управлением голландской железной дороги Утрехта. Та часть парковки, что уже открылась и функционирует, вмещает в себя до 6 тысяч велосипедов. В комплексе есть места под стандартные велосипеды, не стандартные велосипеды, велосипеды с широким рулем, а также места под специальные грузовые велосипеды. После завершения строительства, в Stationsplein можно будет не только оставить на хранение свое транспортное средство, но и взять велосипед на прокат за сущие копейки.





