Мазар Хан тобе вошел в карту сакральных объектов Казахстана

В карту сакральных объектов Казахстана вошли 11 из двадцати предложенных исторических объектов Акмолинской области. Среди них Хан тобе – место захоронения останков хана Уали, старшего сына Абылайхана, деда Шокана Уалиханова. Он единственный правитель, захороненный на родной земле , сообщает , сообщает 24.kz





Долгие годы шли споры, чьи именно мощи лежат здесь. Позже ученые из института востоковедения расшифровали древнюю чагатайскую надпись на найденном камне и подтвердили информацию об Уали. Мазар, воздвигнутый в 2008 году сейчас в центре внимания. Спонсоры проводят работы по благоустройству на 7 миллионов тенге.





Борис Козлов, меценат:

- Государство помогает нам во всем, поддерживает бизнес. Я призываю всех помогать. Я сам алматинец, не здесь родился, но здесь зарабатываю деньги и живу. Думаю, каждый должен оставить свой след. Сансызбай Мукитанов, потомок хана Уали: - Сколько потомков Абылайхана и Уалихана сейчас сосчитать трудно. Они проживают почти в каждой области Казахстана, гордятся своими корнями. Я потомок Абылай-хана в шестом поколении. Привозил сюда своих детей и внуков, показывал место. Недавно написал книгу воспоминаний о нашем роде.





Фото: 24.kz



