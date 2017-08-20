Мазар Хан тобе вошел в карту сакральных объектов Казахстана
20 августа 2017, 17:56
Долгие годы шли споры, чьи именно мощи лежат здесь.
В карту сакральных объектов Казахстана вошли 11 из двадцати предложенных исторических объектов Акмолинской области. Среди них Хан тобе – место захоронения останков хана Уали, старшего сына Абылайхана, деда Шокана Уалиханова. Он единственный правитель, захороненный на родной земле, сообщает 24.kz.
Долгие годы шли споры, чьи именно мощи лежат здесь. Позже ученые из института востоковедения расшифровали древнюю чагатайскую надпись на найденном камне и подтвердили информацию об Уали. Мазар, воздвигнутый в 2008 году сейчас в центре внимания. Спонсоры проводят работы по благоустройству на 7 миллионов тенге.
Борис Козлов, меценат:
- Государство помогает нам во всем, поддерживает бизнес. Я призываю всех помогать. Я сам алматинец, не здесь родился, но здесь зарабатываю деньги и живу. Думаю, каждый должен оставить свой след. Сансызбай Мукитанов, потомок хана Уали: - Сколько потомков Абылайхана и Уалихана сейчас сосчитать трудно. Они проживают почти в каждой области Казахстана, гордятся своими корнями. Я потомок Абылай-хана в шестом поколении. Привозил сюда своих детей и внуков, показывал место. Недавно написал книгу воспоминаний о нашем роде.
Фото: 24.kz
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