Стал известен файт-кард вечера профессионального бокса с участием Ф.Шариповой

Также в рамках данного мероприятия предусмотрен один поединок по правилам ММА.

Стал известен полный файт-кард вечера профессионального бокса, который пройдет 26 августа в амфитеатре на площадке международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане. В главном бою первая девушка в профи-боксе из Казахстана, 22-летняя Фируза Шарипова (6-1-0, 4 КО) поборется за титулы чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе с Миленой Колевой из Болгарии , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службы спортсменки.





Остальной файт-кард на текущий момент выглядит так:





Асламбек Идигов (11-0-0, 4 КО), Россия - ТВА - 76,203 кг, защита Идиговым титула чемпиона мира среди молодежи по версии IBO во втором среднем весе, 10 раундов.





Апти Устарханов (15-2-3, 5 КО), Россия - Сосо Абуладзе (11-6-1, 8 КО), Грузия - 76,203 кг, защита Устархановым титула интерконтинентального чемпиона по версии IBO во втором среднем весе, 10 раундов.





Тамирлан Раимкулов (0-0-1, 0 КО), Казахстан - Фархат Омаров (дебют), Узбекистан - 72,574 кг, 4 раунда.





Айдын Ельжанов (3-0, 2 КО), Казахстан - Абылайхан Есентаев (дебют), Казахстан - 58,967 кг, 4 раунда.





Также в рамках данного мероприятия предусмотрен один поединок по правилам ММА. Мурод “Азиатский медведь” Хантураев (6-1-1) из Узбекистана сразится с Юрием Проценко (8-4-0) из Украины за титул чемпиона мира по версии ALASH PRIDE FC в тяжелом весе.





Фото: yenicag.ru







