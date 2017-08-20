В Дамаске обстреляли посетителей международной выставки: погибли четыре человека
20 августа 2017, 18:19
Еще четверо получили ранения.
Террористы открыли огонь международной промышленной выставке в столице Сирии Дамаске, которая в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва, передает Росбалт.
По данным РИА Новости, жертвами нападения стали четыре человека и еще четверо получили ранения.
Отмечается, что речь идет о ракетном обстреле, который террористы вели из пригорода Дамаска Восточная Гута. На территории выставки упали несколько снарядов.
Какие именно группировки стоят за атакой, пока неизвестно.
Фото: rosbalt.ru
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