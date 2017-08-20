В Карагандинской области 72-летний пенсионер застрелил жену и незваного гостя на даче

В городе Шахтинске Карагандинской области 72-летний пенсионер застрелил из пистолета свою 76-летнюю супругу и гостившего у них на даче 60-летнего мужчину, после чего совершил самоубийство , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





Как сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, по факту гибели троих человек в ночь с 18 на 19 августа на даче проводится досудебное расследование.





Предполагается, что пенсионер, приехав на дачу возле города Шахтинска и увидев в домике незваного гостя, застрелил его и жену. После чего вышел во двор дачи и выстрелил в себя . В настоящий момент выясняется происхождение у погибшего огнестрельного оружия. «Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса «убийство двух лиц». Предварительная версия убийства - ревность. Назначен ряд экспертиз», - сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.. В настоящий момент выясняется происхождение у погибшего огнестрельного оружия.





Автор: Айжан Алданышева

Фото: opennov.ru







