Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Карагандинской области 72-летний пенсионер застрелил жену и незваного гостя на даче

20 августа 2017, 18:36

Затем мужчина покончил собой.

В городе Шахтинске Карагандинской области 72-летний пенсионер застрелил из пистолета свою 76-летнюю супругу и гостившего у них на даче 60-летнего мужчину, после чего совершил самоубийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, по факту гибели троих человек в ночь с 18 на 19 августа на даче проводится досудебное расследование.

«Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса «убийство двух лиц». Предварительная версия убийства - ревность. Назначен ряд экспертиз», - сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров. Предполагается, что пенсионер, приехав на дачу возле города Шахтинска и увидев в домике незваного гостя, застрелил его и жену. После чего вышел во двор дачи и выстрелил в себя. В настоящий момент выясняется происхождение у погибшего огнестрельного оружия.

Автор: Айжан Алданышева
Фото: opennov.ru



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...