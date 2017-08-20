На Марс отправят микробов, которые должны сделать планету пригодной для жизни
20 августа 2017, 18:58
Если эксперимент будет удачным, таким образом на Марсе смогут получать кислород для людей и в качестве ракетного топлива для вылета на Землю.
НАСА придумало способ накачать кислородом атмосферу Марса — эксперимент будет проведен, когда следующий робот прибудет на красную планету в 2020 году, сообщает Моя планета.
Ученые отправят туда микроорганизмы — возможно, водоросли или бактерии — в ходе миссии «Ровер 2020» в попытке создать воздух, пригодный для потребления человеком, передает Independent.
По задумке микроорганизмы найдет питательные вещества в марсианской почве, а кислород будут выделять в качестве побочного продукта.
Если эксперимент будет удачным, таким образом на Марсе смогут получать кислород для людей и в качестве ракетного топлива для вылета на Землю. Это станет важным шагом на пути к превращению Марса в пригодную для обитания человеческих колоний планету.
Атмосфера Марса содержит только 0,13% кислорода по сравнению с 21% на Земле.
У американских ученых также есть планы построить магнитный щит вокруг Марса и установить на планете ядерный реактор.
Кроме того, они надеются запустить космическую станцию вблизи Луны, которая могла бы послужить отправной точкой для миссий в другие концы солнечной системы.
Ранее свои грандиозные планы по колонизации Марса озвучивал основатель и глава корпорации SpaceX Илон Маск.
Фото: mks-onlain.ru
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