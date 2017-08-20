И снова свадебный кортеж: участники свадебного кортежа нарушили ПДД в Каскелене

Вот для кого закон не писан.

Участники свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения в Каскелене, сообщает сообщает patrul.kz





Видео, где участники свадебного кортежа в городе Каскелен ездили по центральным улицам и громко оповещали всех о своем празднике, зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей. «Молодые люди не просто катались в колонне нарядно оформленных машин, а высунулись со всех окон трех автомобилей и громогласно делились с каскеленцами своей радостью»,- отмечает портал.





Отметим, что одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.















