Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

И снова свадебный кортеж: участники свадебного кортежа нарушили ПДД в Каскелене

20 августа 2017, 19:31

Вот для кого закон не писан.

Участники свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения в Каскелене, сообщает patrul.kz.

Видео, где участники свадебного кортежа в городе Каскелен ездили по центральным улицам и громко оповещали всех о своем празднике, зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей. «Молодые люди не просто катались в колонне нарядно оформленных машин, а высунулись со всех окон трех автомобилей и громогласно делились с каскеленцами своей радостью»,- отмечает портал.

Отметим, что одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.





MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...