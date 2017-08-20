И снова свадебный кортеж: участники свадебного кортежа нарушили ПДД в Каскелене
20 августа 2017, 19:31
Вот для кого закон не писан.
Участники свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения в Каскелене, сообщает patrul.kz.
Видео, где участники свадебного кортежа в городе Каскелен ездили по центральным улицам и громко оповещали всех о своем празднике, зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей. «Молодые люди не просто катались в колонне нарядно оформленных машин, а высунулись со всех окон трех автомобилей и громогласно делились с каскеленцами своей радостью»,- отмечает портал.
Отметим, что одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.
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