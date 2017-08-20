Живого геккона вытащили из уха китайца

Из уха жителя китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун, извлекли живую ящерицу. Об этом сообщает Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.





Мужчина утверждает, что его разбудили неприятные ощущения в ухе. Он чувствовал, что внутри головы кто-то ползает, и предположил, что во время сна в ухо забрался таракан.





При осмотре врач обнаружил в наружном слуховом проходе живого геккона. Когда он попытался подцепить ящерицу пинцетом, та стала уворачиваться. Чтобы обездвижить животное, ему пришлось прибегнуть к успокоительному средству.





Врачи обеспокоены отсутствием у геккона хвоста. Недостающая часть тела могла остаться в ухе пациента, однако отыскать ее так и не удалось.





Гекконы — семейство небольших ящериц, обитающих в тропиках и субтропиках. Их лапы покрыты микроскопическими волосками, которые сцепляются с опорной поверхностью и позволяют гекконам перемещаться по стенам и потолку. Как и многие другие виды ящериц, они отбрасывают часть хвоста при опасности.





В 2014 году сообщалось, что из уха статуи Нельсона Манделы извлекли маленького бронзового кролика.



