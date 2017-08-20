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Живого геккона вытащили из уха китайца

20 августа 2017, 19:36

Врачи обеспокоены отсутствием у геккона хвоста.

Из уха жителя китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун, извлекли живую ящерицу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Мужчина утверждает, что его разбудили неприятные ощущения в ухе. Он чувствовал, что внутри головы кто-то ползает, и предположил, что во время сна в ухо забрался таракан.

При осмотре врач обнаружил в наружном слуховом проходе живого геккона. Когда он попытался подцепить ящерицу пинцетом, та стала уворачиваться. Чтобы обездвижить животное, ему пришлось прибегнуть к успокоительному средству.

Врачи обеспокоены отсутствием у геккона хвоста. Недостающая часть тела могла остаться в ухе пациента, однако отыскать ее так и не удалось.

Гекконы — семейство небольших ящериц, обитающих в тропиках и субтропиках. Их лапы покрыты микроскопическими волосками, которые сцепляются с опорной поверхностью и позволяют гекконам перемещаться по стенам и потолку. Как и многие другие виды ящериц, они отбрасывают часть хвоста при опасности.

В 2014 году сообщалось, что из уха статуи Нельсона Манделы извлекли маленького бронзового кролика.

Фото: tellaboutall.ru

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