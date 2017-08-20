Живого геккона вытащили из уха китайца
20 августа 2017, 19:36
Врачи обеспокоены отсутствием у геккона хвоста.
Из уха жителя китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун, извлекли живую ящерицу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.
Мужчина утверждает, что его разбудили неприятные ощущения в ухе. Он чувствовал, что внутри головы кто-то ползает, и предположил, что во время сна в ухо забрался таракан.
При осмотре врач обнаружил в наружном слуховом проходе живого геккона. Когда он попытался подцепить ящерицу пинцетом, та стала уворачиваться. Чтобы обездвижить животное, ему пришлось прибегнуть к успокоительному средству.
Врачи обеспокоены отсутствием у геккона хвоста. Недостающая часть тела могла остаться в ухе пациента, однако отыскать ее так и не удалось.
Гекконы — семейство небольших ящериц, обитающих в тропиках и субтропиках. Их лапы покрыты микроскопическими волосками, которые сцепляются с опорной поверхностью и позволяют гекконам перемещаться по стенам и потолку. Как и многие другие виды ящериц, они отбрасывают часть хвоста при опасности.
В 2014 году сообщалось, что из уха статуи Нельсона Манделы извлекли маленького бронзового кролика.
Фото: tellaboutall.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873979-02309f4e6783b8c88298728b1c40d96c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...