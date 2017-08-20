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Автомобиль врезался в группу людей в Бельгии

20 августа 2017, 19:54

Водитель автомобиля, в котором находились еще два человека, совершил наезд на людей умышленно.

Водитель автомобиля в Бельгии совершил намеренный наезд на участников вечеринки, четверо из которых получили ранения, один из них ранен тяжело, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, примерно около половины четвертого по местному времени (около 04.50 мск), в городе Ассенуа в бельгийской провинции Люксембург.
Водитель автомобиля, в котором находились еще два человека, совершил наезд на людей умышленно, сообщило агентство со ссылкой на представителя прокуратуры.

Благодаря тому, что очевидцы преступления оперативно сообщили о произошедшем в полицию, совершившие наезд лица были примерно через час задержаны стражами порядка в результате преследования.

Согласно заявлению представителя прокуратуры, инцидент не квалифицируется как теракт.

Фото: ria.ru




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