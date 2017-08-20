Автомобиль врезался в группу людей в Бельгии
20 августа 2017, 19:54
Водитель автомобиля, в котором находились еще два человека, совершил наезд на людей умышленно.
Водитель автомобиля в Бельгии совершил намеренный наезд на участников вечеринки, четверо из которых получили ранения, один из них ранен тяжело, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, примерно около половины четвертого по местному времени (около 04.50 мск), в городе Ассенуа в бельгийской провинции Люксембург.
Водитель автомобиля, в котором находились еще два человека, совершил наезд на людей умышленно, сообщило агентство со ссылкой на представителя прокуратуры.
Благодаря тому, что очевидцы преступления оперативно сообщили о произошедшем в полицию, совершившие наезд лица были примерно через час задержаны стражами порядка в результате преследования.
Согласно заявлению представителя прокуратуры, инцидент не квалифицируется как теракт.
Фото: ria.ru
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