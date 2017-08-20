«Снежные Барсы» одержали уверенную победу над «Модо» на молодёжном Кубке мира
20 августа 2017, 20:06
Счет: «Снежные Барсы» — «Модо» 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).
Во втором матче в рамках молодёжного Кубка мира «Снежные Барсы» одержали уверенную победу над шведским «Модо», сообщает Spots.kz
«Снежные Барсы» — «Модо» 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 13:12 Балдин (Ярошенко, Мелихов). В равенстве
1:1 — 14:53 Чернстрём (Берглунд). В равенстве
2:1 — 32:53 Мельников (Гатиятов). В равенстве
3:1 — 38:48 Ярошенко (Мелихов). В большинстве
4:1 — 39:49 Орехов (Данияр, Данияр). В равенстве
5:1 — 43:52 Орехов (Муратов). В большинстве
Вратари: Сайхан — Рённинг.
Фото: www.sports.kz
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