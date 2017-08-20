Фото со счетом в 1,4 млн тенге за парковку прокомментировали в «Аstana LRT»
20 августа 2017, 20:20
Это либо фотомонтаж, либо идет речь об аэропорте Алматы.
Фотография в соцсетях, на которой изображен паркомат с суммой для платежа более 1,4 млн тенге, не имеет отношения к аэропорту Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Аstana LRT».
«На данной фотографии указано, что будто бы человек оплатил за парковку возле аэропорта 1 457 тыс. тенге. Это либо фотомонтаж, либо идет речь об аэропорте Алматы, что я также не могу утверждать. Потому что в Астане система оплаты была запущена 9 августа текущего года. Сегодня 12 день работы этой системы. На этом же фото можно четко увидеть, что эта сумма начислена за 24 дня и 17 часов», - рассказал корреспонденту Казинформа пресс-секретарь ТОО «Аstana LRT» Аскар Атагулин.
Напомним, фото было опубликовано 19 августа. Владелец аккаунта утверждает, что паркомат якобы находится в аэропорту Астаны.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873982-4c6ffd290250cef2b550f6db0faf0f3a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...