Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Фото со счетом в 1,4 млн тенге за парковку прокомментировали в «Аstana LRT»

20 августа 2017, 20:20

Это либо фотомонтаж, либо идет речь об аэропорте Алматы.

Фотография в соцсетях, на которой изображен паркомат с суммой для платежа более 1,4 млн тенге, не имеет отношения к аэропорту Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Аstana LRT».

«На данной фотографии указано, что будто бы человек оплатил за парковку возле аэропорта 1 457 тыс. тенге. Это либо фотомонтаж, либо идет речь об аэропорте Алматы, что я также не могу утверждать. Потому что в Астане система оплаты была запущена 9 августа текущего года. Сегодня 12 день работы этой системы. На этом же фото можно четко увидеть, что эта сумма начислена за 24 дня и 17 часов», - рассказал корреспонденту Казинформа пресс-секретарь ТОО «Аstana LRT» Аскар Атагулин.

Напомним, фото было опубликовано 19 августа. Владелец аккаунта утверждает, что паркомат якобы находится в аэропорту Астаны.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...