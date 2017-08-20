Чудовищная красота: у британки после окрашивания бровей распухло лицо и ухудшилось зрение
20 августа 2017, 20:28
Так проявилась аллергическая реакция. Несмотря на извинения салона, женщина намерена обратиться в суд.
53-летняя Джейн Джекингс из британского Бристоля решила пойти в салон красоты, чтобы покрасить брови и придать им форму с помощью воска. Как сообщает The Daily Mail, эффект от процедуры был не таким, как ожидала клиентка: у неё распухло лицо и ухудшилось зрение, сообщает Life.ru
- Я не тот человек, который слишком суетится по какому-либо поводу, но с каждым днём мне всё хуже и хуже. Я опустошена, — говорит Джейн. — У меня болит всё лицо.
По словам врачей, таким образом у Джейн проявилась аллергическая реакция. Бабушке четверых внуков выписали большое количество лекарств. Несмотря на извинения салона, женщина решила обратиться в суд.
Фото: life.ru
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