Чудовищная красота: у британки после окрашивания бровей распухло лицо и ухудшилось зрение

Так проявилась аллергическая реакция. Несмотря на извинения салона, женщина намерена обратиться в суд.

53-летняя Джейн Джекингс из британского Бристоля решила пойти в салон красоты, чтобы покрасить брови и придать им форму с помощью воска. Как сообщает The Daily Mail, эффект от процедуры был не таким, как ожидала клиентка: у неё распухло лицо и ухудшилось зрение





- Я не тот человек, который слишком суетится по какому-либо поводу, но с каждым днём ​​мне всё хуже и хуже. Я опустошена, — говорит Джейн. — У меня болит всё лицо.









По словам врачей, таким образом у Джейн проявилась аллергическая реакция. Бабушке четверых внуков выписали большое количество лекарств. Несмотря на извинения салона, женщина решила обратиться в суд.



