О таких хоромах можно лишь мечтать: как живет 80-летний Кончаловский и Высоцкая в своем доме

Итак уютный дом Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, построенный в древнерусском стиле. Само очарование!





Дом в русском стиле





Однажды Кончаловский с семьей решил поехать на отдых в милое сердцу место — отцовский дом на Николиной Горе. Вместо нескольких дней семья пробыла там целый год, а вскоре решила и вовсе перебраться в уютнейший дом в Московской области. Имение решили перестроить, обстановку обновить, но оставить всё как прежде — в стиле древнерусского терема.













Удивительно, но режиссеру удалось сохранить практически всё из родительского дома и вписать милые сердцу вещи в современный интерьер. Прямо с улицы попадаешь в уютную и просторную гостиную — излюбленное место для семейных посиделок. Невозможно не обратить внимание на солидную библиотеку и старинные картины, которые украшают стены фамильного терема.













Основная задача — соединить современные технологии и старинную мебель была выполнена на высшем уровне. Дом Кончаловского выстроен из калиброванной сосны, внутри строения установлены колонны ручной работы для устойчивости и красоты. Из двухэтажного поместья постепенно вырос четырехэтажный новый дом, который словно обнял родительский.













Вместо веранды был построен зимний сад с мебелью, завезенной из Флоренции. Уютное место для семейных обедов!













Спальня Высоцкой и Кончаловского выдержана в том же стиле. Старинная кровать досталась семейству от прадедушки режиссера.













Во время ремонта вся мебель была пронумерована, чтобы после установить все предметы на свои почетные места. Идеальная гармония старого и нового!









Старинный расписной шкаф был привезен Кончаловским из Китая. Кажется, он безукоризненно вписывается в интерьер дома.













А вот и знаменитая телевизионная кухня Юлии Высоцкой! Кухня и столовая расположены на цокольном этаже и выполнены в прованском стиле.













Современная французская техника шикарно сочетается с антикварной мебелью, которой уже более 300 лет.













Единственное помещение, которое вызвало разногласия во время ремонта — это ванная комната. Юлии хотелось больше дерева на полу, но это оказалось непрактичной затеей. Выглядит ванная очень светлой и уютной, пол выстелен каменными плитами, а на стенах красуется марокканская плитка.









Камин выполнен в духе натуральной боярской печи. Выглядит потрясающе!













В гостиной рядом с окном красуется рояль ХХ столетия, на котором еще маленький Андрей Сергеевич наигрывал мелодии. Дом Кончаловского и Высоцкой впечатляет своей роскошью, но в то же время тут отсутствует показной пафос. Тут лишь ощущается, что люди строили его с любовью и для себя.









«У нас в России люди не считают денег: большинство — потому что их нет, а меньшинство — потому что их слишком много! Далеко не каждый может построить дом, о котором мечтает. Состоятельным людям часто не хватает воображения и культуры, они еще многого не видели, и им хочется поскорее получить что-нибудь особенное. Тем не менее этот варварский самострой мне милее идеально построенных американских таун-хаусов», — утверждает Андрей Сергеевич.

Действительно, построить дом мечты под силу далеко не всем. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая основательно подошли к своей мечте и реализовали ее с особым изяществом. Сплошной восторг!



