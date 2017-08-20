Пять боевиков ИГ пытались пересечь границу Турции

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о ликвидации пятерых боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые пытались нелегально проникнуть на территорию страны , передает , передает Росбалт

По данным газеты Hurriyet, боевики были обезврежены спецслужбами Турции утром в воскресенье.

«Сегодня утром пять членов ИГ были нейтрализованы при попытке незаконного пересечения границы. Сейчас ситуация под контролем», — заявил Йылдырым на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед вылетом в Сингапур.

При этом отмечается, что власти Турции используют слово «нейтрализовать» не только в отношении убитых боевиков, но и в случае их задержания или ранения.

В свою очередь газета Hürriyet Daily News пишет, что 19 августа полиция южной турецкой провинции Хатай задержала четырех предполагаемых террористов ИГ (запрещено в РФ) и смертельно ранила еще одного после попытки атаки на подразделение службы безопасности.



