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Пять боевиков ИГ пытались пересечь границу Турции

20 августа 2017, 21:17

Боевики были обезврежены спецслужбами Турции утром в воскресенье.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о ликвидации пятерых боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые пытались нелегально проникнуть на территорию страны, передает Росбалт.
По данным газеты Hurriyet, боевики были обезврежены спецслужбами Турции утром в воскресенье.
«Сегодня утром пять членов ИГ были нейтрализованы при попытке незаконного пересечения границы. Сейчас ситуация под контролем», — заявил Йылдырым на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед вылетом в Сингапур.
При этом отмечается, что власти Турции используют слово «нейтрализовать» не только в отношении убитых боевиков, но и в случае их задержания или ранения.
В свою очередь газета Hürriyet Daily News пишет, что 19 августа полиция южной турецкой провинции Хатай задержала четырех предполагаемых террористов ИГ (запрещено в РФ) и смертельно ранила еще одного после попытки атаки на подразделение службы безопасности.

Фото: rosbalt.ru

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