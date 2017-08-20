В сингапурском парке птиц малыша-фламинго обули в пинетки
20 августа 2017, 21:48
Знакомьтесь со Сквишем, фламинго, который остался без семьи еще будучи яйцом.
Малыш-фламинго был найден сотрудниками зоопарка в сингапурском парке птиц Джуронг. Яйцо согревали до тех пор, пока из него не вылупился птенец, передает Моя планета со ссылкой на Mashable.
Сквиш весил всего 90,5 г. Чтобы он набрал вес, его кормили специальной формулой, состоящей из яиц и мультивитаминов.
К сегодняшнему дню малыш набрал 1,2 кг (это норма). Но для того, чтобы развивать свои ноги, Сквиш должен совершать ежедневные короткие прогулки по парку.
Он носит мягкие синие пинетки, чтобы защищать ноги от твердой земли. Фламинго в дикой природе обычно гуляют по мягкой почве.
Когда он не гуляет, Сквиш проводит время в комнате для отлучения от парка, привыкая к наружной температуре и узнавая, как питаться самостоятельно.
Ожидается, что птенец присоединится к стае фламинго в парке птиц «Джуронг», когда ему исполнится три месяца.
Фото: Моя планета
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873987-07468837c1b78e71efb2d21402eeeee2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...