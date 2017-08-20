В Японии с «летающего динозавра» экстренно сняли 30 человек

Инцидент произошел в городе Осака. Аттракцион остановили из-за того, что один из сотрудников увидел ребенка в зоне, закрытой для посторонних , сообщает телеканал , сообщает телеканал НТВ





Пока длилась эвакуация, а это заняло около 30 минут, посетители находились в подвешенном состоянии головой вниз . При этом, как сообщает ТАСС, никто из них не пострадал. После аттракцион продолжил работать в обычном режиме.





Аттракцион «Летающий динозавр» — стилизованные под доисторическую эпоху «американские горки» длиной в 1124 метра. Посетители висят лицом вниз в креплениях, сделанных в виде лап птеродактиля. При работе аттракциона перепады высоты достигают 37 метров.





В самом парк Universal Studios Japan собрано множество аттракционов по мотивам известных фильмов, таких как «Человек-паук», «Назад в будущее», «Парк Юрского периода». Отдельная часть посвящена книжной серии о Гарри Поттере. Каждый год парк посещают около 10 млн человек.



