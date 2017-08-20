Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Японии с «летающего динозавра» экстренно сняли 30 человек

20 августа 2017, 22:03

В одном из крупнейших японских парков развлечений Universal Studios Japan экстренно остановили аттракцион «Летающий динозавр».

Инцидент произошел в городе Осака. Аттракцион остановили из-за того, что один из сотрудников увидел ребенка в зоне, закрытой для посторонних, сообщает телеканал НТВ.

Пока длилась эвакуация, а это заняло около 30 минут, посетители находились в подвешенном состоянии головой вниз. При этом, как сообщает ТАСС, никто из них не пострадал. После аттракцион продолжил работать в обычном режиме.

Аттракцион «Летающий динозавр» — стилизованные под доисторическую эпоху «американские горки» длиной в 1124 метра. Посетители висят лицом вниз в креплениях, сделанных в виде лап птеродактиля. При работе аттракциона перепады высоты достигают 37 метров.

В самом парк Universal Studios Japan собрано множество аттракционов по мотивам известных фильмов, таких как «Человек-паук», «Назад в будущее», «Парк Юрского периода». Отдельная часть посвящена книжной серии о Гарри Поттере. Каждый год парк посещают около 10 млн человек.

Фото: vesti.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...