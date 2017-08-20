Как Канат Ислам готовится к титульному бою с канадцем Брэндоном Куком

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (24-0-0, 19 КО) перед боем в Астане провел открытую тренировку , передает корреспондент , передает корреспондент Vesti.kz





32-летний спортсмен провел десятиминутное занятие для болельщиков и СМИ. Открытая тренировка стала частью "раскрутки" титульного поединка Ислама с канадцем Брэндоном Куком (18-0-0, 11 КО), который пройдет в Астане 9 сентября. Показали свою готовность к вечеру бокса и другие участники события.





На текущий момент список боксеров, которые выйдут на ринг 9 сентября, выглядит так:





Канат Ислам (24-0-0, 19 КО) - Брэндон Кук (18-0-0, 11 КО).

Жанкош Тураров (21-0-0, 15 КО) - Бруно Леонардо Ромэй (21-4-0, 18 КО);

Жанибек Алимханулы (1-0-0, 1 КО) - Кармелито Де Хесус (18-5-0, 15 КО);

Мейирим Нурсултанов (3-0-0, 2 КО) - Исмаэль Буено (15-6-0, 10 КО);

Руслан Мырсатаев (3-0-0, 3 КО) - Майк Балогун (11-0-0, 8 КО);

Айдос Ербосынулы (6-0-0, 5 КО) - соперник не определен;

Димаш Ниязов (11-0-3, 5 КО) - Шарлез Мулиндва (12-3-1, 5 КО);

Али Ахмедов (8-0-0, 6 КО) - соперник не определен;

Нурсултан Жанабаев (2-0-0, 1 КО) - Алекс Сандро Дуарте (13-1-1, 10 КО).





В ранге молодежного чемпиона мира по версии WBC на ринг в Астане выйдет 22-летний Али Ахмедов. В США казахстанский полутяжеловес нокаутировал американца Кертиса Хилла-младшего (10-1-0, 5 КО) и поделился планами на будущее.





























Фото: Жигер Абенов/ Vesti.kz







