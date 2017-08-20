Как Канат Ислам готовится к титульному бою с канадцем Брэндоном Куком
20 августа 2017, 23:09
Бой пройдет в Астане 9 сентября.
Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (24-0-0, 19 КО) перед боем в Астане провел открытую тренировку, передает корреспондент Vesti.kz.
32-летний спортсмен провел десятиминутное занятие для болельщиков и СМИ. Открытая тренировка стала частью "раскрутки" титульного поединка Ислама с канадцем Брэндоном Куком (18-0-0, 11 КО), который пройдет в Астане 9 сентября. Показали свою готовность к вечеру бокса и другие участники события.
На текущий момент список боксеров, которые выйдут на ринг 9 сентября, выглядит так:
Канат Ислам (24-0-0, 19 КО) - Брэндон Кук (18-0-0, 11 КО).
Жанкош Тураров (21-0-0, 15 КО) - Бруно Леонардо Ромэй (21-4-0, 18 КО);
Жанибек Алимханулы (1-0-0, 1 КО) - Кармелито Де Хесус (18-5-0, 15 КО);
Мейирим Нурсултанов (3-0-0, 2 КО) - Исмаэль Буено (15-6-0, 10 КО);
Руслан Мырсатаев (3-0-0, 3 КО) - Майк Балогун (11-0-0, 8 КО);
Айдос Ербосынулы (6-0-0, 5 КО) - соперник не определен;
Димаш Ниязов (11-0-3, 5 КО) - Шарлез Мулиндва (12-3-1, 5 КО);
Али Ахмедов (8-0-0, 6 КО) - соперник не определен;
Нурсултан Жанабаев (2-0-0, 1 КО) - Алекс Сандро Дуарте (13-1-1, 10 КО).
В ранге молодежного чемпиона мира по версии WBC на ринг в Астане выйдет 22-летний Али Ахмедов. В США казахстанский полутяжеловес нокаутировал американца Кертиса Хилла-младшего (10-1-0, 5 КО) и поделился планами на будущее.
Фото: Жигер Абенов/ Vesti.kz
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