Пожилой альпинист из Японии прожил неделю в горах на шоколаде и воде

Сейчас жизни и здоровью альпиниста ничего не угрожает.

Пропавший в северных Японских Альпах 74-летний альпинист смог целую неделю прожить в горах, употребляя только шоколад и воду. В воскресенье, 20 августа, его нашла группа спасателей , сообщает , сообщает Вести.ru





По данным телеканала NHK, Киёюки Цуцуи приехал в префектуру Ниигата из Хиросимы для совершения восхождения. Однако на высоте примерно тысячи метров пожилой альпинист оступился и соскользнул с тропы.





Известно же о пропаже Цуцуи стало известно лишь в пятницу, 18 августа, когда в полицию обратился один из его родственников. Пропавшего альпиниста удалось заметить с вертолета в воскресенье утром. Угрозы его жизни и здоровью после пережитого испытания нет.





Фото: sputnik.tj



