Пожилой альпинист из Японии прожил неделю в горах на шоколаде и воде
21 августа 2017, 00:07
Сейчас жизни и здоровью альпиниста ничего не угрожает.
Пропавший в северных Японских Альпах 74-летний альпинист смог целую неделю прожить в горах, употребляя только шоколад и воду. В воскресенье, 20 августа, его нашла группа спасателей, сообщает Вести.ru.
По данным телеканала NHK, Киёюки Цуцуи приехал в префектуру Ниигата из Хиросимы для совершения восхождения. Однако на высоте примерно тысячи метров пожилой альпинист оступился и соскользнул с тропы.
Известно же о пропаже Цуцуи стало известно лишь в пятницу, 18 августа, когда в полицию обратился один из его родственников. Пропавшего альпиниста удалось заметить с вертолета в воскресенье утром. Угрозы его жизни и здоровью после пережитого испытания нет.
Фото: sputnik.tj
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