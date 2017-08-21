Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пожилой альпинист из Японии прожил неделю в горах на шоколаде и воде

21 августа 2017, 00:07

Сейчас жизни и здоровью альпиниста ничего не угрожает.

Пропавший в северных Японских Альпах 74-летний альпинист смог целую неделю прожить в горах, употребляя только шоколад и воду. В воскресенье, 20 августа, его нашла группа спасателей, сообщает Вести.ru.

По данным телеканала NHK, Киёюки Цуцуи приехал в префектуру Ниигата из Хиросимы для совершения восхождения. Однако на высоте примерно тысячи метров пожилой альпинист оступился и соскользнул с тропы.

Известно же о пропаже Цуцуи стало известно лишь в пятницу, 18 августа, когда в полицию обратился один из его родственников. Пропавшего альпиниста удалось заметить с вертолета в воскресенье утром. Угрозы его жизни и здоровью после пережитого испытания нет.

Фото: sputnik.tj


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...